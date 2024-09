Rentrée culturelle : Théâtre du Point-du Jour, plus que jamais engagé 

La saison 2024-2025 concoctée par Éric Massé et Angélique Clairand, codirecteurs du théâtre du Point-du-Jour, s’annonce passionnante et engagée. Elle s’inscrit dans la droite ligne de leur projet présenté à leur arrivée à la tête du théâtre du Point-du-Jour, en 2019.

Éric Massé et Angélique Clairand ont tenu à mettre en avant des spectacles engagés sur les questions environnementales et sociétales tout en privilégiant les formes innovantes et inclusives. Ainsi 16 % des représentations à l’affiche de la prochaine saison sont doublées en langue des signes.

Priorité est également donnée aux troupes féminines : 58 % des spectacles sont écrits et/ou mis en scène par des femmes. De surcroît, l’équipe du théâtre du Point-du-Jour continue de proposer des spectacles “nomades” (7 sur 19). Ils sont joués dans des lieux de vie, des endroits insolites qui ne sont pas prévus à l’origine pour accueillir des représentations théâtrales. Le théâtre va ainsi au contact des habitants et rayonne sur tout le territoire du 5e arrondissement de Lyon.

Quelques spectacles témoignent de ces grands axes.

Des gens comme eux (du 3 au 11 octobre)

La nouvelle création d’Éric Massé est basée sur l’adaptation scénique de son propre roman, conçue par Samira Sedira. On y retrouve le fait divers qui a passionné la romancière, la tuerie du Grand-Bornand (et qui a également inspiré le film d’Eric Guirado, Possessions, avec Jérémie Renier et Julie Depardieu). Un drame sanglant où s’affrontent un couple pauvre et un couple riche. Une tragicomédie aux faux airs de fête.

Fast © Ryszard Karcz

Fast (du 5 au 7 novembre)

Les artistes belges Olivier Lenel et Didier Poiteaux placent le phénomène de la fast fashion dans leur collimateur. Grâce à des témoignages et des interviews, ils dévoilent les dessous de cette industrie textile à bas prix et alertent sur le désastre écologique en cours. Avec un humour décapant.

Terminal (L’état du monde) (du 20 au 23 novembre)

Un spectacle musical de la compagnie portugaise Formiga Atómica, associée au théâtre du Point-du-Jour, présenté au Festival d’Avignon cet été. Une dystopie politique qui envisage différentes idées et suggestions pour sortir de la crise écologique.

www.pointdujourtheatre.fr