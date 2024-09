Rouveure Marquez : les staffeurs crèvent le plafond

Les artisans de Rouveure Marquez ont participé de 2015 à 2019 à la réfection des moulures en staff du dôme de l’Hôtel-Dieu de Lyon sous une clé de voûte de plus de 32 mètres. “C’était un défi car chaque fleur du plafond est unique et orientée différemment”, se rappelle Nicolas Mungenast, le directeur de Rouveure Marquez

Grandes sagas d’entreprises. - Depuis 1948, les staffeurs de Rouveure Marquez multiplient les chantiers de prestige à Lyon et aux quatre coins du globe. Artisans d’art, décorateurs d’intérieur, les Lyonnais sculptent, ornent et subliment les plafonds des particuliers, des entreprises et des bâtiments historiques par le travail du staff, une matière noble faite de plâtre et de fibres.

Les orfèvres du bâtiment. Dans le petit monde des décorateurs d’intérieur de renom, chargés de donner une identité et une âme aux plus beaux palaces de la planète, c’est un contact qui se transmet avec confiance. Depuis bientôt 80 années, l’entreprise Rouveure Marquez, basée à Vaulx-en-Velin, a su se bâtir une solide réputation. Des palais émiratis en passant par un château médiéval construit de toutes pièces en Irlande, au Four Seasons de Megève, et jusqu’au dôme de l’Hôtel-Dieu de Lyon. Le carnet de commandes des Lyonnais se compose de particuliers fortunés, d’entreprises de prestige (Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent…) ou bien de sites à haute valeur patrimoniale. Une réussite reconnue tant à l’échelle locale qu’internationale, et récompensée par l’obtention du label d’excellence Entreprise du patrimoine vivant (EPV) dès 2012.

Fondée en 1948 par Julien Rouveure, reprise ensuite par son fils Pierre-Étienne, l’enseigne est détenue depuis 2019 par le groupe lyonnais ETO aux côtés de la Miroiterie du Rhône. Avec une spécialité dans l’ornement sur mesure des murs et des plafonds, les vingt et un salariés de Rouveure Marquez, ont une expertise sur les chantiers d’exception, qu’ils soient dans la région lyonnaise ou à l’autre bout du monde. Leur métier : staffeur, c’est-à-dire les travailleurs du staff, une matière mêlant plâtre et fibres végétales, prisée pour sa solidité et les possibilités qu’elle offre pour les sculptures. Un matériau haut de gamme, autrefois courant pour concevoir les corniches et moulures des habitations bourgeoises, et aujourd’hui utilisé pour des motifs plus contemporains.

1948 - 1963 : Origines et premières réussites