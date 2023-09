Go Go Othello, une performance transformiste qui se moque des stéréotypes associés à la femme noire © Manaka Empowerment Prod

Le théâtre du Point-du-Jour restera fidèle à ses engagements. Notamment féministes puisque la saison prochaine mettra à l’honneur des équipes féminines (70 % des spectacles mis en scène par des femmes) mais aussi en faveur de la création contemporaine (58 % des pièces présentées).

Aux manettes du théâtre du Point-du-Jour depuis juin 2019, Éric Massé et Angélique Clairand ont enfin eu droit à une saison “normale”, sans Covid et autres perturbations. Le théâtre du Point-du-Jour a même échappé aux restrictions budgétaires imposées par la Région.

Cependant, leur subvention régionale a baissé de 10 % la saison dernière. Leurs autres subventions (Ville, État) sont restées stables mais cela équivaut à une baisse dans la période d’inflation actuelle. L’équipe du Point-du-Jour s’est donc tournée vers le mécénat. Avec succès puisque le théâtre a obtenu de partenaires privés (le Crédit mutuel, la Maif, la fondation Saint-Irénée) des aides non négligeables.

Il faut dire que le projet du duo, dont le contrat a été prolongé pour quatre ans, reste singulier et passionnant. La saison passée a d’ailleurs vu le retour en nombre des spectateurs, avec un taux de remplissage de 80 %, accompagné d’une présence accrue sur le territoire, grâce aux représentations “nomades”, partout dans le 5e arrondissement.

“Résister c’est créer, créer c’est résister.”

Le théâtre fait sienne la devise de Stéphane Hessel (intellectuel et résistant, auteur du best-seller Indignez-vous !) : “Résister c’est créer, créer c’est résister.”

La pièce d’Éric Massé, Arrête avec tes mensonges, inspirée par le roman éponyme de Philippe Besson, sera reprise avec une nouvelle distribution et sous une nouvelle forme, encore plus percutante (du 10 au 14 octobre).

Autre temps fort, Herculine Barbin : Archéologie d’une révolution, un spectacle de Catherine Marnas qui raconte l’histoire d’un androgyne du XIXe siècle, obligé de se considérer comme homme, alors qu’il s’épanouissait dans le milieu féminin (du 22 au 24 novembre).

Citons aussi Go Go Othello, une performance transformiste qui se moque des stéréotypes associés à la femme noire (du 13 au 15 décembre). Ou encore Fugueuses, histoires des femmes qui voulaient partir, de Judith Bordas et Annabelle Brouard, spectacle qui invite à l’évasion, à la découverte d’autres univers (du 29 novembre au 2 décembre).

