Expo : métamorphoses et fragilités à la galerie Manifesta

Manifesta accueille la galerie Olivier-Castaing qui présente plusieurs artistes ayant spécialement réalisé des œuvres pour l’exposition Territoires métaphoriques, qui aborde le thème de la métamorphose à travers diverses pratiques et en recréant l’intérieur d’un salon de collectionneurs.

Vincent Ruffin, VR-2309 Inside III, 2023 peinture à l'huile sur toile 116 x 90 cm © courtesy School Gallery Olivier Castaing

On découvre, notamment, les céramiques du duo Bachelot & Caron, les miroirs et petits mobiliers en grès chamotté magnifié de Muriel Persil, les portraits de personnalités de la mode et des arts (ici Vivienne Westwood ou Xavier Dolan) de Vincent Ruffin, les bustes et têtes en tapisseries de Jérôme Prevost aux côtés des sculptures en bronze de Denis Polge, les magnifiques portraits du culte des ancêtres des Egungun du photographe Stephan Gladieu sans oublier les deux frères Luc et Karim Berchiche, qui créent ensemble des sculptures fascinantes interrogeant l’homme dans son rapport à l’environnement mais aussi la fragilité de la vie.

Une exposition remplie de découvertes qui révèle l’éclectisme de la galerie Olivier-Castaing.

Territoires métaphoriques - Galerie Olivier-Castaing chez Manifesta – Du 5 septembre au 27 octobre

www.manifesta-lyon.fr