Radiant-Bellevue : Dionysiaque !

Déjà 30 ans que Dionysos sévit dans l’Hexagone rock et 25 que le groupe de Mathias Malzieu a publié, après des centaines de concerts sur des scènes plus ou moins grandes et plus ou moins accueillantes, son premier album, Haïku.

C’est donc l’âge des rétrospectives – si on osait, on dirait que le rock n’est plus bon qu’à ça – et L’Extraordinarium publié l’an dernier en était une belle qui reprenait les plus grandes chansons de Dionysos en une bacchanale de duos convoquant la fine fleur de la scène rock française (et… François Busnel). C’est peu ou prou ce que devrait jouer le groupe sur scène. Probablement sans François Busnel.

Dionysos – Le 16 novembre au Radiant-Bellevue