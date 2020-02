Que faire à Lyon ce week-end ? (selon nos journalistes en herbe)

Pour ce premier week-end des vacances scolaires, Émilie Mahé, Anna Demeule, Clémence Paolacci, Inès Stock et Sophie Bérard, cinq stagiaires de 3e et de 1ère de Lyon Capitale vous proposent des sorties à faire en famille.

Le monde imaginaire d’Yggdrasil

Eurexpo accueille le festival Yggdrasil qui nous immerge dans un monde médiéval, entre sorcellerie, étranges machines et créatures magiques. Animations, spectacles, ateliers, concours de maquillage et de cosplay, le festival propose également des rencontres avec des illustrateurs et des auteurs et des concerts, avec les groupes Magoyond (métal, pop et fantastique) et Naheulband, issu de la saga Le Donjon de Naheulbeuk.

Festival Yggdrasik, 22 et 23 février. Eurexpo

Le porteur d’histoire, un périple à travers le temps

Inspiré du Comte de Monte Cristo d’Alexandre Dumas, Le porteur d’histoire, a déjà conquis plus de 35 000 spectateurs . Cette émouvante pièce d’Alexis Michalik, qui a remporté deux Molières en 2014, raconte l’histoire d’un homme qui découvre un carnet manuscrit qui va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’histoire et les continents. À ne pas rater au théâtre Comédie Odéon.

Le porteur d’histoire, au théâtre Comédie Odéon (Lyon 2e). Jusqu’au 7 mars. ww.comedieodeon.com

Escapade en Espagne

Samedi à partir de 21h, redécouvrez la danse née en Andalousie à la fin du XVIIIe siècle : le flamenco. Le groupe Al Andalus Flamenco Nuevo est à la pointe d’un renouveau Flamenco et a su s'imposer sur la scène internationale de cette discipline. Ce spectacle permettra de reconstituer les divers métissages culturels qui ont donné naissance à cet art. Les représentations ont lieu tous les samedis jusqu’au 28 mars.

Cabaret tablao fiesta flamenco Gipsy. Le samedi 22 février , Salle planète culture (Lyon 5e).

Catch d’improvisation humoristique

Le café-théâtre de l’Improvidence, premier théâtre de France entièrement dédié à l’improvisation, propose ce samedi le catch impro, une lutte théâtrale entre 2 équipes de 2 joueurs, dont l’objectif est de provoquer les rires du public à coups de situations plus drôles les unes que les autres. Un arbitre est là pour mener le jeu en relançant le débat et en y ajoutant de la difficulté, pour que les spectateurs, à la fin du temps imparti, puissent décider du duo vainqueur de la soirée. Amateurs et passionnés d’impro, vous pouvez relever le défi en participant à ce match sur inscription.

Café-théâtre de l’improvidence, samedi 22 février (Lyon 3e) ww.improvidence.fr

Salgado, la nature intacte

Très engagé dans la défense des causes environnementales et des minorités, le photographe brésilien Sebastião Salgado présente à la Sucrière le fruit d’un travail de plusieurs années. Des paysages, des animaux et des peuples qui sont restés à l’écart du monde moderne et vivent comme au temps de la Genèse. Ces photos, en noir et blanc, déjà présentées dans de nombreux pays, donnent à voir une nature demeurée intacte et résonnent comme un déchirant appel à respecter notre fragile planète.

Sebastião Salgado / Genesis – Du 20 février au 10 mai à la Sucrière (Lyon 2e)

Le G restaurant, comme à la maison

Pour une soirée simple entre amis, rendez vous au G restaurant, un pub à l’ambiance amicale et chaleureuse sur les pentes de la Croix-Rousse. Pour les musiciens, des sessions jam sont organisées tous les soirs, les débutants comme les pros sont les bienvenus, tout le monde peut jouer en impro. Les non-musiciens, eux, peuvent profiter de la musique jazz, jouer au ping-pong ou déguster des plats faits maisons (hamburgers, tartares, planches…) à des prix doux.

G Restaurant (Lyon 1er) - 04 26 72 53 87