Que faire à Lyon ce 18 et 19 août ? Les vikings envahissent la ville

Pour beaucoup de Lyonnais, ce week-end d’août marque la fin des vacances d’été et la reprise du travail. Lyon Capitale a sélectionné pour vous les meilleurs événements à Lyon et ses alentours, pour terminer vos vacances en beauté.

Une invasion inarrêtable

Comme une vague qui a fait leur force durant des siècles, les Vikings débarquent à Lyon durant tout le week-end. Dans le cadre de tout l’monde dehors, l’association Grävlingar propose une journée "retour dans le passé" pour découvrir les us et coutumes des populations viking à Gerland.

Le 18 et 19 août de 10h à 17h au parc de Gerland – Gratuit.



A la découverte des Touaregs

En ce moment, le musée des Confluences fait le plein avec l’exposition "Touaregs". Une occasion unique de découvrir le fonctionnement de l’artisanat et le statut de l’artisan dans cette société. Une séance de confection d’objets en cuir est prévue pour initier de nombreuses personnes.

Le 17 août de 11h à 19h et le 18 et 19 août de 10h à 19h – à partir de 9€.

Salsa pour tous au Barrio Club

C’est une belle occasion pour les amateurs ou les novices de danse qui souhaiteraient profiter de la fin de l’été de manière "caliente". Ce Samedi, Oliv’danse propose un stage de Salsa Cubaine à partir de 18 ans. Attention, les organisateurs rappellent "qu’une tenue correcte est exigée". Après le stage, une soirée gratuite est ouverte à tous à partir de 22h.

Le 18 août 20h pour le niveau débutants et 21h pour le niveau évolutif et les danseurs du cours précédant au Barrio Club, 13 bis boulevard Jules Ferry (6e) – 5€ le cours, 8€ les deux.

Un patrimoine éphémère qui nous entoure

Qui n’a jamais été fasciné par les nombreux dessins, graffitis, collages et fresques présents sur les murs des rues lyonnaises. Grace à une balade ludique dans le 1er et le 4e arrondissement, Fanny Ventre, médiatrice d’art contemporain au musée Gadagne, vous fait comprendre l’histoire de cet art de rue.

Le 17, 18 et 19 août de 15h à 16h30 (venir 15min avant) à l’angle de la rue des Pierres Plantées et du Boulevard de la Croix Rousse – 1€ -18ans, 3€ -26 euros et 6€ adultes

Une découverte sportive

Il fait encore chaud à Lyon, c’est l’occasion de découvrir Lyon en canoë ou en paddle avec CKOLM. Pour vous, un programme découverte et un programme sportif ou bien des locations libres pour arpenter la Saône et redécouvrir Lyon depuis l’eau.

Le 18 août au Canoë Kayak Lyon Oullins La Mulatière CKOLM de 8h30 à 14h – de 15€ à 40€