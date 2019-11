Pathé Lyon : le projecteur de la salle Imax passe par le toit

Il ne sera pas amené par hélicoptère comme c'était prévu pendant un temps, mais passera quand même par le toit. Le nouveau projecteur de la salle Imax du Pathé Carré de Soie va être installé grâce à une grue.

Un gros bébé de plus d'une tonne, pour une image 4K à la qualité sans pareil : le nouveau projecteur laser de la salle Imax du Pathé Carré de Soie sera installé ce week-end grâce à une importante logistique. Une grue va descendre la pièce maîtresse à travers le toit pour qu'elle soit ensuite installée dans sa cabine. À l'origine, l'opération aurait dû être menée grâce à un hélicoptère, mais c'est la grue qui aura été préférée.

Une rénovation à 1,6 million d'euros

Depuis plusieurs semaines, la salle Imax est fermée pour de grands travaux de rénovation, les gradins et sièges ont été entièrement retirés, tout comme l'écran, dévoilant un immense volume qui va désormais être rempli ces prochains jours. De nouveaux gradins avec une pente plus importante pour une meilleure immersion vont être installés, ainsi que des fauteuils "confort" dont le dos pourra être réglé. Le nombre de places passera également de 470 à 280, la qualité ayant été privilégiée sur la quantité et le premier, plus éloignés de l'écran d'une base proche de 18 mètres pour garantir une bonne expérience à tous les spectateurs, y compris pour ceux qui réserveraient à la dernière minute. Montant des travaux de rénovation : 1,6 million d'euros.

La salle devrait être prête quelques jours avant la sortie du nouveau Star Wars, L'ascension de Skywalker, le 18 décembre. Les fans de la guerre des étoiles pourront ainsi découvrir le dernier film de la nouvelle trilogie dans un écrin digne d'un voyage vers l'espace.