Ouverture de saison à l’Auditorium : Szeps-Znaider aux manettes

Nominé l’an dernier en tant que nouveau directeur de l’Orchestre National de Lyon, Nicolaj Szeps-Znaider, fête son entrée en fonction.

Et quelle entrée ! Le jeune maestro adoptif nous a en effet réservé une ouverture de saison qu’on pourrait qualifier de substantielle. À commencer par le Concert d’ouverture à proprement parler où Szeps-Znaider, mesures sanitaires oblige, dirigera non pas six (comme prévu) mais quatre œuvres, avec en point d’orgue le Vingtième Concerto pour piano de Mozart avec le concours du pianiste Saleem Ashkar, remplaçant Yuja Wang, contrainte d’annuler sa venue pour cause de pandémie. Pour parfaire cette véritable cérémonie d’investiture, le chef verra “son” concert mis en scène par la dramaturge Claudia Stavisky.

Deux concerts délocalisés aux Subsistances suivront ainsi qu’un Concert Expresso à la programmation surprise afin de bien faire la connaissance du nouveau leader avant d’achever le jubilée avec une Symphonie n°2, en ut majeur de Robert Schumann.

Ouverture de saison à l’Auditorium. Du 17 au 26 septembre. À l’Auditorium et aux Subsistances. www.auditorium-lyon.com