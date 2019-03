Nuits de Fourvière : les concerts de M et Sting déjà complets

La billetterie en ligne des Nuits de Fourvière a été prise d'assaut depuis son ouverture vendredi après-midi, alors que le pavillon de Bellecour, où se tient la vente physique de place n'a pu ouvrir hier.

Sold out ! La venue de M et de Sting dans le théâtre antique de Fourvière a suscité la ruée des fans vers la billetterie en ligne des Nuits de Fourvière. Ces deux concerts sont complets. En revanche, il restait encore des places ce dimanche matin pour Eddy de Pretto, New Order et de Tear for Fears,trois autres tête d'affiches. Quant aux ventes pour le concert de Clara Luciani/Les Innocents, elles ouvriront le 29 mars, à 14 heures.

Les Lyonnais peuvent aussi se rendre au kiosque de l'office du tourisme, place Bellecour, pour acheter leur places, moyennant jusqu'à plusieurs heure d'attente. La billetterie, qui n'a pu ouvrir ce samedi après-midi, du fait de la tenue de nombreuses manifestations dans le centre-ville de Lyon (lire ici). La billeterie est aussi accessible par téléphone, en semaine, au 04 72 32 00 00.