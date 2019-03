Gilets jaunes et verts à Lyon, la fin du monde rencontre la fin du mois

Entre 20.000 et 30.000 personnes manifestent à Lyon, ce samedi, dans le cadre de la Marche pour le climat, avec le soutiens de quelques centaines de Gielts jaunes.

"Fin du monde, fin du mois même combat". À l’image du demi-milliers de gilets jaunes venu bigarrer la foule de la Marche pour le climat, les revendications sociales ont convergé avec les revendications environnementales, ce samedi 16 mars, à Lyon. Alors que l’acte 18 de la mobilisation des Gilets jaunes est marquée par l’appel à manifester à Paris (lire ici), ceux restés à Lyon ont convergé en direction du parvis du palais de Justice, sur les quais de Saône, vers le rassemblement des Gilets verts de la Marche pour le climat. "Symboliquement le cortège est parti des marches de la Cour d’Appel en soutien aux 2 millions de signataires de l’Affaire du Siècle", qui prévoit d'attaquer l'Etat pour inaction climatique, on t précisé les organisateurs. Ils étaient plus de 20.000 à s'élancer en direction de l'hôtel de Métropole, 20, rue du Lac, dans le 3e arrondissement, selon les chiffres officiels. Les organisateurs avancent un nombre bien plus important, à 30.000 participants. Une vrai démonstration de force au lendemain d'une mobilisation lycéenne pour le climat qui avait réuni 12.000 personnes dans les rues de Lyon (lire ici).

"Plus chauds que le climat"

Familles et enfants ont pris la tête d'un cortège très hétérogène, avec des groupes de scouts ou de Gilets jaunes. Les vibrations des tambours et le soleil alimentant une ambiance bon enfant. Les traditionnels slogans ponctuent le tout, le fameux "On est plus chaud que le climat" étant repris comme un hymne. Les enfants sont nombreux. "C'est pas parce qu'on est petit qu'on va se laisser faire", avertit la pancarte de l'un d'entre eux. Les slogans aussi sont bigarrés, du retrait des pesticides, au veganisme en passant par le retrait du nucléaire et la critique du projet d'anneau des sciences ou de la vente des aéroports de Paris. Des slogans contre l'utilisation de la voiture n'empêchent pas de trouver des pancartes "fin du monde, fin du mois, même combat".

Convergence

Un peu plus tôt, des leaders des différents mouvement avaient pris la parole sur les marches des 24 colonnes. Les organisateurs de la marche pour le climat on remercié les Gilets jaunes de leur soutien. La marche contre les violences policières, qui s'était élancée de la place Guichard à 13 heures (lire ici) a rejoint une queue de cortège où l'on trouvait quelques manifestant encagoulés. Une vingtaine de motard fermaient la marche. La circulation est largement perturbée entre Perrache et Saint-Jean, alors que les quais de Saône sont fermés aux voiture de Saint-Jean à Saint-Paul.