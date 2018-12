Bleu, blanc, rouge : dans la cour de l’hôtel de ville de Lyon, l’œuvre Tricolore joue avec les couleurs de la France. Découvrez cette œuvre de la Fête des lumières 2018 en vidéo.

Tricolore dans la cour de l’hôtel de ville de Lyon s’amuse avec les couleurs de la France, tout en offrant une sympathique boucle artistique. On regrettera l’absence d’un grand final plus épique, la progression donnant envie d’en voir un peu plus en plus grand encore.