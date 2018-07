Lyon : Deux “soldats de l’éternité” offerts à l’Institut franco-chinois

Depuis ce mardi et jusqu’au 9 mai, le président de la métropole de Lyon, David Kimelfield, et le maire de la ville, Georges Képénékian, mènent une importante délégation en Chine. Le voyage a pour enjeu de fêter le 30e anniversaire du partenariat entre Lyon et la ville de Canton, et ainsi pérenniser les partenariats économiques, politiques, universitaires et culturel entre les pays.