Les Songes d’Elisabeth : joyeux désordre au Théâtre de Villefranche

Un spectacle burlesque et poétique, proposé gratuitement dans le cadre du Joyeux Samedi, la fête de rentrée des familles organisée par le théâtre de Villefranche.

Dans une pièce où tout semble bancal, Elisabeth voit apparaître de drôles de personnages. Les voilà qui enchaînent prestations musicales et performances circassiennes, tout en s’amusant à détourner les objets présents sur scène de leur utilisation première.

La baignoire roulante devient partenaire de danse, le chandelier est impliqué dans des voltiges, les cuillères et les couteaux servent à battre le rythme, les livres et les théières s’animent… Face à ce ballet jubilatoire, on ne sait plus trop si l’on est dans le passé, dans les rêves d’Elisabeth, ou tout simplement dans le présent.

Les Songes d’Elisabeth – Le 28 septembre. À partir de 4 ans.

Théâtre de Villefranche, Villefranche-sur-Saône