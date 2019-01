Les Frustrées de Bretécher au théâtre des Clochards-Célestes

Les personnages des BD de Claire Bretécher s’invitent cette semaine au théâtre des Clochards-Célestes.

Pendant près de huit ans, la dessinatrice Claire Bretécher a signé une chronique hebdomadaire dans les pages du Nouvel Observateur. Dans Les Frustrés, une page en noir et blanc, elle proposait une forme de miroir aux lecteurs, en croquant avec beaucoup d’autodérision, mais toujours avec pertinence, des hommes et femmes issus d’un milieu intellectuel aisé de gauche, précurseurs des bobos. Le théâtre des Clochards-Célestes propose une adaptation libre de ces petites chroniques drôles et fines qui permettent de mieux comprendre les problématiques sociétales des années 1970. Sur scène, deux comédiennes, Anne-Laure Gofard et Pauline Vaubaillon, restitueront avec humour et tendresse les états d’âme de cette génération post-soixante-huitarde.

Les Frustrées – du 9 au 14 janvier au théâtre des Clochards-Célestes

–> Bord de scène : rencontre avec l’équipe à l’issue de la représentation jeudi 10 janvier