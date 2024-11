Les expos à voir en novembre à Lyon

La sélection de Lyon Capitale

Intitulée Histoire(s) sans fin, l’exposition de la galerie Le Réverbère marque le clap de fin de ce lieu lyonnais indépendant et iconique créé par Catherine Dérioz et Jacques Damez en 1981, relevant le défi de s’installer hors de Paris et qui n’a cessé de défendre la photographie contemporaine.

L’aventure s’arrête, victime aujourd’hui d’un marché de l’art trop financiarisé, concentré dans les mains d’un certain goût international qui entrave la liberté de choix et d’actions et surtout du fait de ne pouvoir vivre de l’important travail réalisé sans aucun soutien financier.

L’occasion nous est donnée de revoir une vingtaine d’artistes emblématiques comme William Klein, Géraldine Lay, Beatrix Von Conta, Jacques Damez, Yves Rozet, Jean-Claude Palisse, Bernard Plossu, Denis Roche, Marc Riboud (jusqu’au 28 décembre).

Michel Mouffe © Jan Liégois

L’exposition Michel Mouffe chez Le Corbusierest l’occasion, si vous ne l’avez pas encore fait, de franchir les portes du couvent de la Tourette à Évreux (près de Lyon), dernière grande œuvre de Le Corbusier en France qui accueille depuis plusieurs années des artistes contemporains en résidence avec l’idée que leurs œuvres ne soient pas simplement exposées mais qu’elles habitent ce lieu de vie.

En écho à l’architecture et aux lumières du couvent, Michel Mouffe réalise des peintures centrées sur l’essentiel : des couleurs vibratoires, le silence, une quête intérieure et spirituelle et nous invite à une promenade remplie de poésie et de paysages chromatiques (jusqu’au 23 novembre).

Michel Mouffe © Jan Liégois

Atlantides © Bertrand Stofleth

Créée il y a vingt ans sur le campus de l’université Lyon 1, la galerie Domus est dédiée à la photographie et à l’art contemporain sans défendre un courant artistique particulier, exposant des auteurs aussi bien confirmés qu’émergents.

Elle accueille le photographe et plasticien Bertrand Stofleth (diplômé de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles) qui mène un travail à la fois plastique et documentaire autour de la question des territoires en y résidant et en rencontrant les habitants, archivant aussi bien les mutations socio-économiques que celles de l’habitat, du développement de sites industriels et de l’effondrement de pans de montagnes (À Demain, jusqu’au 13 décembre).



Mosaïque : préparatifs d’un banquet © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski





Nouvelle exposition du Lugdunum - Musée et théâtres romains, Un Empire, des peuples invite les petits et les grands à découvrir, le long d’un parcours ludique rempli de personnages, la dimension multiculturelle de l’Empire romain, questionnant la manière dont pouvaient coexister des peuples différents avec leurs propres coutumes (Carthaginois, Thraces, Syriens, Grecs…).

Enrichie par les collections du musée et des prêts exceptionnels du Louvre, l’exposition fait la part belle aux dispositifs interactifs et aux illustrations en grand format pour mieux s’immerger dans l’univers des personnages (projections et cartes animées, films, manipulations, récits sonores… jusqu’au 1er juin 2025).