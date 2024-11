Un crâne humain découvert dans un garage à Grenoble

Un crâne humain emballé dans du papier journal vieux de plus de cinquante ans a été découvert jeudi 31 octobre dans un garage de Grenoble, a indiqué la police.

La police iséroise a indiqué dans son point presse quotidien avoir fait la "découverte dans un garage d'un crâne humain, dans un chaudron emballé dans un journal datant de 1967".

"La piste criminelle n’est pas plus privilégiée qu'une autre"

Le crâne a été découvert vers 13 h 00 dans le quartier Chorier-Berriat, un ancien quartier industriel de l'ouest de la ville, détaille-t-elle dans un communiqué. Le garage n'était "pas vraiment abandonné mais pas utilisé depuis longtemps" a précisé à l'AFP le procureur de Grenoble, Eric Vaillant.

"La personne qui a découvert le crâne vient de la région parisienne, elle a hérité du garage d'un grand oncle décédé et elle le débarrassait avant de le vendre" a précisé le parquet. "Une enquête pour recherche des causes de la mort est ouverte et le crâne va être envoyé en expertise pour datation", selon M. Vaillant, qui a précisé qu'à ce stade "la piste criminelle n’est pas plus privilégiée qu'une autre".