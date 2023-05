En février 2024, West Side Story, un grand classique de Broadway, sera joué à Lyon entre les murs de l'Amphithéâtre de la salle 3000.

Show iconique de Broadway, dont elle est devenue en près de 60 ans un grand classique, la comédie musicale West Side Story débarque à Lyon en 2024. Du 21 au 25 février, la salle de l’Amphithéâtre 3000 accueillera une étape de la tournée internationale de cette création originale de Jérome Robbins aujourd’hui mise en scène par l’Américain Lonny Price.

Dans cette nouvelle adaptation, plus de 34 danseurs et chanteurs, accompagnés par 20 musiciens, donneront à voir l’histoire de Maria et Tony dans le New York de la fin des années 60. Une histoire d’amour, une histoire de gang, une tragédie… à l’américaine.

Les places seront mises en vente à partir du 11 mai.