La Cité du design de Saint-Étienne explore l’espace à Dubaï

À l’occasion de la Dubaï Design Week qui se déroule du 9 au 14 novembre, l’Institut français et la Cité du design à Saint-Étienne présentent Exploration spatiale et design, une exposition qui prône le design comme un moyen d’imaginer l’avenir avec d’autres espaces de vie.

Pour sa troisième participation à la Dubaï Design Week – événement qui conforte Dubaï comme étant la Capitale du design du Moyen Orient -, l’Institut français des Émirats Arabes s’est rapproché de la Cité du Design de Saint-Étienne pour imaginer une exposition qui met en lumière la relation entre le design et l’exploration spatiale.

Trois projets sont présentés par de jeunes designers français à partir d’une réflexion sur le confinement mondial lié à la Covid-19 et la vie dans un petit espace. Des projets réalisés avec la complicité de l’astronaute français Thomas Pesquet qui a partagé son expérience de vie quotidienne dans la Station Spatiale Internationale (ISS).

Des projets qui propulsent le design français à l’international

Avec Une vie sur Mars, Anthony Vacte a imaginé une station spatiale fictive en 3D nommée Planète Rouge sur laquelle l’humanité s’est réfugiée après un désastre écologique. Il invente alors d’autres vies possibles dans des espaces confinés : un jardin aquaponique, une capsule de sommeil et un espace cuisine végétalisé.

En lien avec le lancement de la sonde Hope d’Emirates Mars - Mission qui vise à étudier les conditions météorologiques sur Mars - Simone Fehlinger interroge avec son installation vidéo Teasing new weather tv les rapports entre design, science et fiction et le duo Simon Chevalier et Lucile Cassassolles porte avec un regard nouveau sur le design lumière en créant une gigantesque étoile en 3D avec des branches scintillantes s’illuminant de blanc froid. Ce luminaire innovant et monumental leur permet de transcender les frontières entre design, art numérique et micro architecture.

La Cité du design n’en a pas fini avec ce thème de l’espace car Exploration spatiale et design préfigure une exposition plus importante prévue fin 2021 en collaboration avec le CNES - Agence spatiale française, sur le thème "De l’homo sapiens à l’homo spatius".

Exploration spatiale et design au Dubaï Design Week du 9 au 14 novembre.