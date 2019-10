L'Opéra de Lyon a trouvé son nouveau directeur pour remplacer Serge Dorny

Sous réserve de validation par le ministre de la Culture, Richard Brunel devrait être le prochain directeur de l'Opéra de Lyon à la place de Serge Dorny.

Dans un communiqué, la ville de Lyon vient d'annoncer “qu'au terme des entretiens conduits par le jury pour le recrutement du nouveau directeur général de l’Opéra de Lyon, le Maire de Lyon, le Président de l'association Opéra national de Lyon, Rémy Weber, la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Florence Verney-Carron, et la vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la culture ont proposé la nomination de Richard Brunel à ce poste”. Ils attendent désormais “l’agrément rapide” du ministre de la Culture Franck Riester. S'il était officiellement désigné, Richard Brunel prendrait la place de Serge Dorny à partir du 1er septembre 2021 lorsque ce dernier partira rejoindre le Bayerische Staatsoper à Munich.

“Le choix de Richard Brunel traduit la même innovation que celle du recrutement de Serge Dorny en 2003. Homme d’opéras, ayant régulièrement collaboré avec l'orchestre et le ballet de Lyon, Richard Brunel saura porter le bilan de Serge Dorny et maintenir l’excellence de cette maison. Il saura inventer de nouvelles collaborations artistiques et des projets innovants pour poursuivre l'ouverture de l'opéra sur son territoire”, a déclaré Gérard Collomb.

Formé à la mise en scène au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris auprès de Robert Wilson, Krystian Lupa, Peter Stein et Patrice Chéreau, Richard Brunel a crée sa première mise en scène d’œuvre lyrique au sein de l’Opéra de Lyon en 2005 . “Il a depuis mis en scène de nombreuses productions tant d’œuvres du répertoire que de créations en France et en Europe. Il est notamment invité à plusieurs reprises au Festival d’Aix-en-Provence, à l’Opéra de Lille, et à l’Opéra Comique”, précise le communiqué de la ville. Il dirige actuellement le Centre Dramatique national de Valence. Avant de prendre la direction en septembre 2021, Richard Brunel aura deux ans pour préparer ses premières programmations.