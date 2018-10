Kyle Abraham, de Pinocchio à la danse urbaine

Chorégraphe vedette de l’ère Obama, Kyle Abraham débarque à la Maison de la danse avec une pièce qui revendique une liberté portée par des interprètes vêtus de survêtements en strass !

Il vous reste 71 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Programmé à Lyon pour la première fois, l’Américain Kyle Abraham a notamment été danseur auprès de Bill T. Jones, tout en se formant à la musique classique, aux arts visuels et à une multitude de styles de danse, du ballet jusqu’au hip-hop. Aujourd’hui, il chorégraphie et on le décrit comme la coqueluche de la danse actuelle américaine, la presse louant une esthétique qui la modernise, un esprit original, politique et urbain, imprégné de l’univers d’un Merce Cunningham, de Trisha Brown et de Michael Jackson. Rien que ça !