JO 2024 : un spectacle monumental aux Nuits de Fourvière

Avec Möbius Morphosis, créé dans le cadre de l’Olympiade culturelle des JO 2024, Rachid Ouramdane donne corps aux vols spectaculaires des étourneaux. Un spectacle monumental avec cent artistes sur scène !

Réunissant les acrobates de la compagnie XY, le Ballet de l’Opéra de Lyon et la Maîtrise de Radio France, le chorégraphe Rachid Ouramdane crée Moëbius Morphosis, version augmentée de Möbius où les extraordinaires XY donnaient corps aux murmurations de milliers d’étourneaux qui tracent dans le ciel des danses mystérieuses et poétiques.

“Le principe des nuées d’étourneaux, nous dit-il, repose avant tout sur le nombre et la vitesse mais aussi la contemplation, retraduits dans une écriture qui semble anarchique et qui tout d’un coup devient profondément organique et trouve l’harmonie dans la musique et le mouvement. L’enjeu, c’est aussi la rencontre entre les acrobates et les danseurs avec leurs énergies différentes. Là où le geste des danseurs est souvent musical, où dans une composition complexe ils peuvent être ensemble à une accroche près, le geste acrobatique ne le permet pas car il y a une inertie de la gravité qui fait qu’on ne va pas s’amuser à retirer des bras si on est en train de les tendre pour un autre. Dans l’acrobatie, il y a une approche plus athlétique du corps, il est plus massif et impactant. Le parcours des artistes est différent mais ils ont en commun la recherche du dépassement, la découverte du risque, pas celui de l’accident mais celui d’être surpris de produire des gestes inattendus.”

Un projet hors norme

Dans ce rapprochement entre l’art et l’olympisme, le chorégraphe poursuit le travail d’inclusion qu’il mène depuis plusieurs années dans ses spectacles (dont Franchir la nuit avec des mineurs isolés) mais aussi à la direction de Chaillot à Paris, accueillant ici et sur proposition de Dominique Hervieu les enfants de la Maîtrise de Radio France qui elle-même porte des valeurs d’inclusion car elle est en partie délocalisée à Bondy.

Ils relèvent le challenge de chanter en mouvement, de faire communauté avec les autres, mêlant leurs voix à la musique électronique réalisée par Jean-Benoît Dunckel, cofondateur du groupe AIR.“Ce projet est hors norme, à la mesure de ce que seule l’Olympiade pouvait permettre. Il est aussi un formidable pari, un spectacle virtuose qui repose en même temps sur de la fragilité et de la vulnérabilité. On découvre des choses du collectif et on se met à réaliser des choses grâce à lui, c’est la métaphore de la murmuration, la capacité de réaliser à plusieurs ce que l’on ne serait pas capable de réaliser seul. On a décidé d’aller dans ce en quoi on croit, le déplacement par le collectif, l’avancée, le nombre, la solidarité.”

Créé en avant-première à Fourvière, puis présenté au bord du lac d’Annecy et au Panthéon à Paris, le spectacle est aussi pour le chorégraphe l’occasion de donner à voir, par cette présence inhabituelle dans l’aérien, une rencontre avec des paysages naturels où les montagnes et les lacs sont en arrière-plan, avec l’architecture historique et gigantesque du Panthéon et le théâtre antique, des sites immenses et poétiques avec lesquels les corps en hauteur tentent de rivaliser…

Möbius Morphosis - Rachid Ouramdane et Cie XY – Les 2 et 3 juillet au théâtre de Fourvière, le 9 juillet au bord du lac d’Annecy et du 16 au 18 juillet au Panthéon à Paris (entrée gratuite sur ces deux lieux). La pièce sera diffusée le 23 juillet sur Culture Box.

www.nuitsdefourviere.com