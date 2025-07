Vol sous la menace d’un couteau à Lyon : un homme interpellé, un autre en fuite

Deux agresseurs ont arraché le collier d’un homme en pleine nuit dans le 6e arrondissement de Lyon. L’un des suspects a été arrêté par la police, l’autre est toujours recherché.

Un vol avec violence s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4 heures, place Maréchal-Lyautey, à Lyon 6e, rapportent nos confrères du Progrès. Deux hommes ont ciblé un passant : l’un l’a menacé avec un couteau de poche pendant que son complice lui arrachait son collier.

Alertées rapidement, les forces de l’ordre ont repéré l’un des suspects au niveau du pont Morand (Lyon 1er) et procédé à son interpellation. Le second homme, lui, a réussi à prendre la fuite. Une enquête est en cours pour l’identifier et le retrouver.