Il y a 20 ans : "Qu'est-ce qui se tram ?"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale – Qui dit qu'information rime avec sérieux ? La satire, c'était le dada de Lyon Capitale dans la rubrique “On se mêle de tout”.

Cette semaine, dans la page satirique de Lyon Capitale, des confrères de Lyon Figaro et du Progrès associent leur plume pour analyser le personnage Charles Millon, Alain Jakubowicz est engagé comme avocat par les commerçants anti-tramway et les militants FN et royalistes partagent leurs idées sur le forum internet de La Droite. Enfin, le déplacement d'Hervé Mariton au festival d'Avignon ne fait pas l'unanimité.