Fracasse et L’île au trésor : deux romans d’aventure adaptés au théâtre à Lyon

Fracasse aux Célestins, L’île au trésor à la Comédie-Odéon... Cette fin d’année nous invite à découvrir sur scène deux grands romans d’aventure du XIXe.

“Je voulais revenir à un théâtre de narration, exigeant et populaire qui s’adresse à un public familial, avec une vraie troupe sur la scène.” C’est ainsi que Jean-Christophe Hembert, metteur en scène et comédien, membre de la bande d’Alexandre Astier (il joue dans Kaamelott), explique son désir d’adapter pour la scène Le Capitaine Fracasse, l’œuvre emblématique de Théophile Gautier.

Nul doute qu’il saura, dans ce spectacle grand format, transposer sur scène ce roman de cape et d’épée porté par une incroyable énergie et un humour tonitruant. Avec une troupe de comédiens lyonnais pour la plupart (dont Jacques Chambon, Loïc Varraut, David Ayala, Yasmina Remil, Caroline Cons), les spectateurs, toutes générations confondues, devraient suivre avec plaisir les aventures du fringant capitaine, poète et bretteur, qui rejoint une joyeuse troupe de comédiens voyageant sur les routes de France. Où les guettent de nombreux dangers…

Embarquez pour l’île au trésor

Le petit Jim Hawkins, qui mène une vie tranquille à l’auberge de l’Amiral Benbow, se retrouve par une série d’aventures en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Aidé par ses amis, le docteur Livesey et le comte Trelawney, il embarque à bord de l’Hispaniola, à la recherche de l’île au trésor. Mais l’équipage se révèle être une bande de pirates – menée par le redoutable John Silver. Jim et ses amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le trésor et à rentrer sains et saufs en Angleterre ?

Vous avez sans doute reconnu l’intrigue du chef-d’œuvre de Robert Louis Stevenson, L’Île au trésor, maintes fois adapté au cinéma. Mais c’est une version beaucoup plus intimiste que proposent Stéphane Boireau (adaptation du texte), Ophélie Kern (lumières), Pierre Burette (mise en scène et interprétation musicale) puisque tout se joue pour eux avec des objets miniatures animés sur un grand buffet au milieu du plateau.

Fracasse – Du 14 au 31 décembre aux Célestins

L’Île au trésor – Du 20 au 31 décembre à la Comédie-Odéon