Festival : les Subs au cœur de la transformation des arts

Le festival itinérant Transforme débarque aux Subs avec une série de spectacles novateurs et pluridisciplinaires.

Festival itinérant – initié par la Fondation d’entreprise Hermès et réalisé en collaboration avec le théâtre de la Cité internationale (Paris), la Comédie de Clermont-Ferrand, les Subs et le Théâtre national de Bretagne (Rennes) – Transforme présente des créations innovantes et pluridisciplinaires en prise avec le monde contemporain.

Du 20 mars au 12 avril, Les Subs en accueillent sept parmi les quinze qui le constituent (danse, musique, cinéma, cirque et performance) accompagnés de rencontres et workshops.

Côté danse, des émotions fortes sont à prévoir avec plusieurs spectacles : Black Lights de la chorégraphe Mathilde Monnier, inspiré de la série choc H24 diffusée sur Arte qui relate le quotidien de femmes battues à travers le récit d’autrices internationales.

Sur scène, huit femmes expriment la violence mais aussi la manière dont leurs corps s’en emparent pour résister et se libérer. Dans Anima, Noémie Goudal (artiste plasticienne) et Maëlle Poésy (metteuse en scène) invitent la circassienne Chloé Moglia et une DJ électro Chloé Thévenin à une expérience organique et immersive au cœur de trois écrans géants installés sous la verrière qui révèlent, entre images projetées et corps suspendus, la fragilité de nos paysages.

Avec Ambre et Pourpre, Vania Vaneau poursuit son dialogue entre corps et matières, creusant de manière impressionnante la lumière au travers du lien danse/arts visuels tandis que Fauve, trio charnel de la chorégraphe grecque Lenio Kaklea, plonge les corps dans une forêt mystérieuse, propice aux transformations, aux flux et aux échanges entre tous les organismes et nous propose une écriture tout aussi bouleversante !

Transforme – Du 20 mars au 12 avril aux Subs

Programme complet : www.les-subs.com