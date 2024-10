Festival Karavel : danser en fauteuil roulant, libre et comme les autres !

Le festival Karavel de Mourad Merzouki est l’occasion de découvrir de nouveaux talents et c’est le cas avec hONdi’cap, la première pièce de Youcef Ouali.

Né à Tizi Ouzou en Algérie, arrivé en France en 2011 où il se fait remarquer dans des battles mais aussi grâce à l’émission “La France a un incroyable talent”, il tourne par la suite en France et à l’étranger avec la compagnie Hervé Koubi au sein de laquelle il perfectionne la danse contemporaine, sa spécialité étant le break.

En 2019, il fonde sa compagnie composée de huit danseurs intégrant deux danseurs porteurs de handicap, mené par le désir d’interroger la vision du monde du handicap et des valides comme l’art de mélanger les performances de chacun afin de s’unir à travers leur passion qu’est la danse.

Écrit sous la forme d’un quintette avec quatre danseurs valides et un porteur de handicap (en fauteuil roulant), le spectacle met en avant la singularité de chacun tout en démontrant que dans le partage, la fusion des corps et des mouvements, la différence est à peine perceptible. Avec générosité et virtuosité, Youcef Ouali nous raconte l’histoire d’un handicapé physique qui souhaite se faire appeler “Artiste” au même titre que les autres interprètes sur scène…

hONdi’cap - Youcef Ouali – Le 18 octobre à L’Ellipse, Sainte-Foy-lès-Lyon

karavel.karavelkalypso.com