La procédure de sauvegarde accélérée demandée par le groupe lyonnais Alila refusée

Le tribunal de commerce de Lyon a refusé vendredi 11 octobre la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée demandée par le promoteur immobilier lyonnais Alila.

Le promoteur immobilier lyonnais Alila connaît de nombreuses secousses depuis plus d’un an. Alors que son patron, Hervé Legros, a été mis en examen en février pour harcèlement moral au travail, faux et usage de faux et abus de biens sociaux, le groupe spécialisé dans le logement social pourrait connaître d’autres ennuis. Le tribunal de commerce a, en effet, refusé d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée récemment demandée par le promoteur immobilier.

Lire aussi : Le PDG d'Alila, Hervé Legros mis en examen pour harcèlement moral

Le groupe "prend acte de cette décision"

"Subissant l’inflation, la hausse des coûts de matières premières et des taux d’intérêt élevés, Alila a dû faire face à des défis financiers, indique le groupe avant d’ajouter, (…) la direction a récemment demandé au tribunal de commerce de Lyon à bénéficier d’une procédure de sauvegarde accélérée. Cette procédure offrait l'opportunité de traiter efficacement les passifs financiers et bancaires du groupe tout en préservant la continuité de ses opérations et les collaborations avec les partenaires et fournisseurs. La cession à un partenaire stratégique était prévue à l’issue."

Après une audience le 3 octobre dernier, le tribunal de commerce a donc refusé cette demande, "malgré l’accord unanime des parties prenantes impliquées dans les discussions amiables qui ont précédé et les opérations de restructuration depuis près de deux ans", déplore encore Alila. Prenant "acte de cette décision", Hervé Legros assure "respecter" la décision du tribunal de commerce. "Dès aujourd’hui, la direction et ses conseils vont explorer des solutions alternatives", conclut ainsi le communiqué.

Lire aussi : Le promoteur immobilier lyonnais Alila pourrait être racheté