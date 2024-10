Sébastien Michel, maire d’Ecully et membre du bureau des maires de l’Association des maires du Rhône et de la métropole de Lyon

Alors qu’un centre d’accueil pour jeunes exilés doit ouvrir la semaine prochaine sur la commune d’Écully, son maire, Sébastien Michel, a largement contesté cette décision. Dans un communiqué, les députés LFI du Rhône dénoncent des "propos lamentables."

"Nous tenons à exprimer notre profond désaccord avec les récentes déclarations du maire d'Écully (…) concernant son opposition à la réouverture d'un centre d'accueil pour jeunes exilés dans les locaux de l'ancienne école d'ingénieurs de la commune." Samedi 12 octobre, les députés la France Insoumise (LFI) du Rhône, Gabriel Amard (6e circo), Anaïs Belouassa Cherifi (1e circo), Idir Boumertit (14e circo) et Abdelkader Lahmar (7e circo), ont, dans un communiqué, dénoncé les propos "mensongers, inacceptables et xénophobes" du maire LR de la commune.

Sébastien Michel s’est, en effet, largement opposé à l’ouverture d’un centre d’accueil de jeunes exilés sur sa commune de l’Ouest lyonnais la semaine prochaine. Une décision prise par la Métropole de Lyon, propriétaire des locaux, et son président écologiste Bruno Bernard, dont le maire LR aurait été informé en juillet. L’édile aurait par ailleurs envoyé un mail aux habitants d’Écully s’inquiétant de l’ouverture de ce centre, s'inquiétant de la mise "en danger" de "l’identité d’Écully."

Un "acte inacceptable"

Toujours dans leur communiqué, les députés LFI s’insurgent donc de cette prise de position, invoquant dans le même temps la crise de l’hébergement d’urgence dans la métropole lyonnaise. "En refusant d'ouvrir le centre d'hébergement sur sa commune, le maire aggrave la crise de l'hébergement d'urgence dans la métropole lyonnaise, où le manque de places est déjà alarmant."

Et d’ajouter : "Il est impératif de rappeler que la solidarité et l'accueil des personnes en situation de vulnérabilité sont des valeurs fondamentales de notre République. (…) Il est de notre responsabilité collective de leur offrir un accompagnement digne et une protection renforcée. Ce centre, déjà mobilisé pour les réfugiés ukrainiens par le passé, doit réouvrir pour répondre à une situation critique, malgré son éloignement du centre de Lyon."

Un manque "criant" de place d’hébergement d’urgence

Pour les députés, le maire d’Écully doit désormais faire "preuve de bon sens et d’humanité." "Il est temps que ce prétendant au poste d'élu de la Métropole de Lyon privilégie la dignité aux manœuvres politiques électorales avilissantes", tancent-ils encore. Une crise de l'hébergement d'urgence dont l'État serait aussi responsable. "Nous tenons également à exprimer notre désaccord avec la Préfecture du Rhône et la Ministre du Logement quant à l'absence criante de places en centres d'hébergement d'urgence dans la métropole lyonnaise, une situation qui met en péril des vies et constitue un véritable manquement aux obligations de l'État", dénoncent encore les députés LFI.

"La construction de centres d'hébergement et la réquisition des logements inoccupés dans la métropole de Lyon doivent être des priorités urgentes pour garantir un abri d'urgence aux exilés et aux populations les plus précaires. De plus, il est essentiel d'accroître les aides financières allouées aux associations et collectifs, en dépassant largement les dispositifs existants." Et de conclure : "Nous appelons donc le maire d'Écully à reconsidérer sa position et à coopérer avec la Métropole, les associations et les collectifs locaux, afin d'assurer la réussite de la réouverture des locaux de l'ancienne école d'ingénieurs de la commune, et d'offrir ainsi un accueil digne aux jeunes exilés dans le besoin."

