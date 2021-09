Exposition au musée Faure en Savoie : les nus de Foujita

Le plus français des peintres japonais fait l'objet d'une exposition au musée Faure à Aix-les-Bains.

Créé en 1949 dans une magnifique villa de la ville d’Aix-les-Bains grâce aux donations de Jean Faure (1862-1942) docteur en pharmacie et passionné, le musée Faure nous invite à découvrir l’exposition Foujita : les nus des années 20 autour des œuvres de Léonard Tsugouharu Foujita (1886-1968), peintre d’origine japonaise.

Développant un style à la croisée de l’Orient et de l’Occident, il devient célèbre dans les années 20 alors qu’il est installé en France dans le quartier Montparnasse auprès d’autres artistes de son temps.

Pendant plusieurs années, il explore le nu féminin et invente une technique picturale (des couleurs finement poudrées posées en transparence) faisant apparaître la douceur et la fragilité de la peau des corps et des visages. Outre les deux œuvres de Foujita conservées au musée illustrant cette approche, le public pourra découvrir des tableaux, photographies et gravures prêtés par des collectionneurs et de grands musées français.

À noter que le musée Faure conserve plus de 50 œuvres d’Auguste Rodin mais aussi des tableaux de Pissarro, Degas, Corot, Cézanne… ce qui fait une double raison de se déplacer jusqu’à Aix-les-Bains !

Foujita : les nus des années 20 – Musée Faure – Jusqu’au 31 octobre.