Tony Parker va faire son retour à l'OL

Dimanche soir, au micro d'Amazon Prime, le président de l'Asvel a indiqué que John Textor, président de l'OL, lui avait demandé de réintégrer le board à l'OL.

C'est une annonce qui pourrait, dans le marasme ambiant autour de l'OL, ravir certains supporters lyonnais. Mais qui jette encore un peu plus de flou sur le projet de John Textor, propriétaire et président de l'Olympique Lyonnais.

Au micro d'Amazon Prime, diffuseur de la Ligue 1, Tony Parker a affirmé dimanche que John Textor "voulait qu'il revienne au board d'OL Groupe et à celui d'Eagle Football", structure dont fait partie le club rhodanien depuis son rachat par l'homme d'affaire américain. "Avec John, on a parlé hier. Il m'a demandé de m'asseoir à sa place pendant le match" a même avoué, dans un rire gêné, l'ancien meneur des Spurs. Dimanche, John Textor a brillé par son absence au Groupama Stadium, malgré la période très difficile traversée par le club.

Parker remplace Textor en tribune contre Metz

L'actuel président de l'Asvel a également expliqué qu'il était prêt à aider l'OL, actuellement dernier de Ligue 1 après 11 journées. "L'OL et l'Asvel, c'est un peu la même famille. On est ensemble, donc si je peux aider, c'est avec plaisir" a poursuivi TP, sans préciser quel poste il pourrait occuper au sein de l'OL.

En juillet 2020, Parker était entré dans le conseil d'administration d'OL Groupe, sous la présidence de Jean-Michel Aulas. Son nom avait un temps été évoqué comme possible successeur à JMA. Mais en décembre 2022, et alors que le club venait d'être racheté par Eagle football, l'ancien basketteur avait quitté son poste d'administrateur pour se recentrer sur ses activités dans le basket et son poste de président de l'Asvel.

Dernièrement, Tony Parker s'était porté candidat au rachat de l'Arena d'OL Vallée, construite à côté du Groupama Stadium et qui sera inaugurée le 23 novembre prochain. OL Groupe, par la voie de son président John Textor, avait expliqué vouloir céder la salle pour se focaliser sur la partie football à l'OL. Bon dernier de L1 et dans une situation sportive de plus en plus alarmante, le club lyonnais aura besoin de toutes les forces vives pour relever la tête et sauver sa peau dans l'élite à l'issue de la saison.

