Disquaire Day : la fièvre du vinyle prête à s'emparer de Lyon

Le Disquaire Day fait son retour demain à Lyon. Une journée idéale pour dénicher des vinyles en édition limitée chez les onze disquaires participants, mais aussi profiter d'animations inédites. Musique !

Sortez les platines et faites un peu de place dans votre discothèque personnelle. La 9e édition du Disquaire Day, la journée des disquaires indépendants, débarque ce samedi 13 avril un peu partout en France et dans la capitale des Gaules. L'occasion de retrouver près de 230 vinyles en édition limitée. Des 45 tous inédits, des 33 tours rares et des rééditions collectors proposés par les onze disquaires qui participent à l'événement sur la Presqu'île. Dangerhouse, Kraspek Myzik, Sofa Records ou encore Chez Emile Records. Tant de lieux où viendront se mêler aussi bien des références rock comme Motörhead et Elvis Presley, mais aussi pop avec Madonna, jazz avec Yaël Naïm ou encore funk avec Prince, pour ne citer qu'eux. Des grands noms de la musique nationale et internationale qui viendront aussi côtoyer les productions d'artistes locaux. Ce sera le cas chez Original Watts qui, pour l'occasion, fêtera la sortie du 45 tours de Zajazza, DJ, beatmaker et producteur lyonnais.

Showcases, marché aux disques et parcours graphique au programme

Côté animations, vous pourrez aussi retrouver le Village du Disquaire Day qui prendra place au sein de la Bibliothèque du 1er arrondissement. Le label market Jaquette et Diamant y présentera, pelle-mêle, un marché aux disques, des projets du Département Musique de la Bibliothèque Municipale de Lyon, une exposition de pochettes de jeunes lecteurs ainsi qu'un showcase. Des concerts, il y en aura aussi forcément. Tiki Vinyl Store accueillera à 18h30 Raoul Vignal, chanteur et guitariste folk lyonnais habitué du Disquaire Day. Le magasin proposera même dès ce soir un before à 19h avec le duo de psych pop Ganache et un after dimanche à 15h en accueillant le DJ set de Kayass Selecta et ses sonorités reggae dub. Autrement, Livity Records bougera les meubles pour le showcase hip-hop et reggae de High Budub Sound et Amalaita entre 13h et 19h.

Peur de vous perdre entre les différents magasins ? Pas de panique, le Disquaire Day a confié à Agrume, artiste street art lyonnais, la confection d'un parcours graphique pour relier les disquaires entre eux et les identifier. Enfin, la journée se terminera par la classique Disquaire Day Night. Une soirée de concerts dans plusieurs lieux de la ville. Mike Krol et Bøbine se produiront sur la scène du Trokson à 20h45 pendant que le Périscope donnera carte blanche au label Pince-Oreilles et son groupe Sur Ecoute 4tet à 20h30 pour une soirée jazz et musiques actuelles.

Le programme complet et les disquaires participants