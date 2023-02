Deux visites nocturnes au Musée des Beaux-Arts de Lyon

Le Musée des Beaux-Arts de Lyon proposera deux nocturnes les 3 et 16 mars pour découvrir les expositions de nuit, accompagnées d'un concert.

Les 3 et 16 mars, Lyonnais et touristes pourront visiter le Musée des Beaux-Arts de Lyon à l'occasion de deux nocturnes. Le 3 mars à partir de 18 h, les expositions Poussin et l'amour et Picasso/Poussin/Bacchanales seront ouvertes en soirée. Le Quatuor Debussy donnera trois concerts en lien avec la thématique des expositions, de 18 à 22 h.

Une soirée en lien avec le MACLyon

Le 16 mars, les étudiants accueilleront le public pour une nocturne spéciale étudiants au Musée des Beaux-Arts, en lien avec le Musée d'Art Contemporain de Lyon, de 18 h 30 à 23 h. Aux Beaux-Arts, 105 étudiants issus de 13 formations différentes présenteront 28 projets.

Au MACLyon, les étudiants proposeront au public des médiations en lien avec les expositions temporaires : Jesper Just, Nathalie Djurberg & Hans Berg et Le corps dans la collection. Une navette bus sera proposée entre les deux musées tout au long de la soirée.

