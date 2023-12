Grâce aux dons, le MAC Lyon exposera le tableau de Sylvie Selig

Le Musée d’art contemporain de Lyon avait lancé son appel aux dons le 16 octobre dernier afin d’acquérir une œuvre de l’artiste Sylvie Selig. Grâce aux 80 000 euros récoltés, la toile "River of no return" va pouvoir intégrer le musée.

Le MAC Lyon était tombé sous le charme de l’œuvre de l’artiste Sylvie Selig lors de la Biennale d’art contemporain de Lyon en 2022. L’appel aux dons lancé le 16 octobre s’achève ce vendredi 22 décembre, mais le musée a d’ores et déjà récolté les 80 000 euros espérés pour acquérir la toile de 140 mètres "River of no return."

Une exposition pour mars 2024

L’appel aux dons ouvert sur KissKissBankBank devait se clôturer le 29 novembre, mais a finalement été repoussé. Aujourd’hui, grâce aux 300 donateurs, les visiteurs pourront découvrir la toile "odyssée", où trois personnages s’en vont sur une rivière découvrir l’art contemporain sous toutes ses formes "dès mars 2024" indiquait Isabelle Bertolotti, directrice du musée en octobre dernier. D'autres œuvres de l'artiste seront également exposées.

Lire aussi : L'appel aux dons du MAC Lyon pour l'achat d'une toile de Sylvie Selig est prolongé

Ce n’est pas la première fois que le MAC Lyon met en place un appel aux dons. En 2017, le musée avait réussi à acquérir l’oeuvre sonore de David Tudor "Rainforest" dans le cadre de la Biennale d’art contemporain.