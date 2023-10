Le macLyon lance un appel aux dons pour acquérir une oeuvre monumentale

Le Musée d’Art Contemporain de Lyon (macLyon) lance un appel aux dons pour acquérir une toile de 140 mètres de l'artiste Sylvie Selig. Le but est de réunir 140 000 euros avant le 29 novembre.

Découverte à la Biennale de Lyon en 2022, l’artiste Sylvie Selig a fait forte impression auprès du musée. À tel point que le musée souhaite aujourd'hui acquérir son oeuvre River of no Return grâce à un appel aux dons lancé lundi 16 octobre sur la plateforme KissKissBankBank.

Afin de pouvoir exposer cette toile de 140 mètres de long "dès mars 2024", selon Isabelle Bertolotti, la directrice du musée, le macLyon doit réunir 140 000 euros. Une opération ambitieuse à laquelle la Ville de Lyon s’est engagée à contribuer à hauteur de 40 000 euros.

Le macLyon lance un appel aux dons pour acquérir une toile de 140 mètres de l'artiste Sylvie Selig. Photo CM.

Nathalie Perrin-Gilbert, Adjointe au maire déléguée à la Culture, a tenu ce matin en conférence de presse, a exprimé son "bonheur" d’être investie dans un tel projet. "Je remercie par avance les donateurs" , a-t-elle déclaré. L’adjointe au maire s'est également dite "sensible à la nouvelle impulsion donnée au musée qui devient un vrai lieu à vivre."

Une oeuvre comme une "odyssée"

La toile de 140 mètres, River of no Return, est un projet débuté en 2012 et qui s’est terminé en 2015. "Je suis un peu émue", confiait ce lundi matin Sylvie Selig. Sa toile de 140 mètres devrait plonger les visiteurs dans un monde fantastique, fortement influencé par ses rencontres. "Au fil de mes rencontres, j’avais toujours envie d’en mettre plus", admet-elle. Dans River of no Return, trois personnages s’en vont sur une rivière découvrir l’art contemporain sous toutes ses formes. Une véritable "odyssée" qui englobe pas moins de 140 références artistiques, un joli hasard qui n’était pas prévu par l’artiste ! "C’était une façon d’englober l’art dans toute sa splendeur", affirme-t-elle.

L’exposition proposera de découvrir la toile dans un effet de cheminement, afin de se balader le long de cette grande oeuvre, mais également à travers la vie de l’artiste. D’autres oeuvres seront également exposées. "Je suis ravie d’ouvrir les portes à une femme qui fait de grandes choses", a conclu Nathalie Perrin-Gilbert.