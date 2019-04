Découvrez un livre de 1911 qui imagine Lyon en l'an 2000

"Lyon en l'an 2000 : prophéties joyeuses et autres, par les six gones", publié en 1911 cet ouvrage d'anticipation et de Science-fiction imagine plusieurs futurs avec des prédictions qui se sont révélées étrangement exactes.

Numelyo, bibliothèque numérique de Lyon, propose gratuitement de découvrir en ligne plusieurs ouvrages. Le compte Twitter ArchéoSF, spécialisé dans les vieux livres de Science-fiction a attiré l’œil de la rédaction vers un recueil d'anticipation intitulé "Lyon en l'an 2000 : prophéties joyeuses et autres, par les six gones", publié en 1911.Ce dernier est disponible à la lecture gratuitement sur Numelyo (voir ici).

Un autre, visionnaire, imagine comment les journaux vont évoluer, sans réellement se tromper : "La publicité, qui, dans le commencement, n'était pour leur budget qu'un simple appoint, devint petit à petit l'unique ressource des journaux ; ce qui leur permet de se donner pour rien. Reléguée d'abord aux dernières pages, elle s'afficha bientôt en tête, repoussant au second plan l'information proprement dite". Les six histoires sont de qualité variable, et l'ouvrage d'une quarantaine de pages seulement se dévore rapidement. La France n'a pas encore connu la Première Guerre mondiale, et la plus grande menace qui inquiète alors pour l'an 2000 est la collision avec une comète, la peine de mort pour poésie, de finir sous terre sans jamais voir le soleil ou des "fonctionnaires eunuques".

Comme toujours, ce genre de livre doit être recontextualisé et avant d'imaginer des futurs pour Lyon, il reste un pur produit de son époque. Ainsi, on remarque l'omniprésence de la figure d'Édouard Herriot, alors maire de Lyon depuis 1905 (et qui le restera jusqu'en 1957 avec une interruption durant la Seconde Guerre mondiale).

Par ailleurs, en 1911, en pleine période des zoos humains, "exhibitions" et autres "expositions coloniales", l'un des auteurs imagine "une troupe de nègres" rejouer "un Conseil municipal". Dès lors, il nous en apprend sans doute bien plus sur le début du XXe siècle que sur celui du XXIe.

Lyon en l'an 2000 : prophéties joyeuses et autres, par les six gones, consultable en ligne en cliquant ici.