À Lyon, le tournoi de boules annuel contraint de changer de lieu

En raison des travaux en cours sur la statue Louis XIV, le tournoi de la Pentecôte va se déplacer au boulodrome de Dardilly.

À l’occasion du 109e tournoi bouliste de la Pentecôte (27-29 mai), le lieu emblématique de la compétition ne sera pas le même cette année. Pour cause, la statut Louis XIV de la place est en pleine rénovation, ce qui contraint l’organisateur du tournoi, Jacques Vianesi à déplacer la compétition dans la commune de Dardilly.

Quatre ans sans voir la place Bellecour

Annulée en 2020 puis en 2021 à cause du Covid, l’épreuve n’était aussi pas revenue sur son lieu historique pour l’édition 2022 pour des raisons budgétaires et logistiques. Pour rassurer les adeptes de ce tournoi, rien ne change, hormis l’endroit de la plus grande compétition de bouliste de la ville de Lyon.

Lire aussi : L'équipe de Bron favorite au Trophée des Villes de pétanque