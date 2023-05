Des nouvelles naissances au parc zoologique de la Tête d'Or à Lyon

Au parc de la Tête d'Or à Lyon, des nouveaux animaux d'espèces menacés sont nés, entre fin 2022 et avril 2023.

En l'espace de quelques mois, entre fin 2022 et avril 2023, plusieurs nouveau-nés ont vu le jour au sein du parc zoologique de la Tête d'Or à Lyon. Parmi les animaux, on retrouve de nouveau-nés issus d'espèces menacées, dont la naissance d'un hapalémur, trois binturongs, et deux tapirs malais ont été mis en contact depuis octobre dernier. "Chaque naissance est extrêmement importante pour le programme européen de protection de cette espèce, listée comme 'en danger', qui ne compte que 15 couples reproducteurs et uniquement 5 naissances en 2022", a indiqué la municipalité de Lyon.

Un nouvel espoir pour les espèces en voie de disparition

La naissance des petits d'espèces menacées permet de donner un nouvel espoir pour la survie de ces espèces. Le couple de grand hapalémur - une espèce de lémurien - a fait naître récemment un petit, nommé Hajao. C'est le cinquième nouveau-né de ce couple. Trois d'entre eux ont déjà été transférés dans d’autres parcs zoologiques pour former des couples reproducteurs, dans le cadre du programme européen pour l’espèce menacée du grand hapalémur, coordonné par l’EAZA (Association européenne des zoos et aquariums). En parallèle, le couple de binturong, une espèce "entre le chat et l'ours" avait fait naître trois petits. De sortie, ils peuvent être aperçus au parc zoologique par le public.

