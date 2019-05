Danse : Aina Alegre, la métamorphose du corps à Rillieux

Le centre national chorégraphique de Rillieux présente, dans le cadre de ses démonstrations avant création, La Nuit, nos autres d’Aina Alegre.

Chorégraphe, comédienne et danseuse née à Barcelone, Aina Alegre s’est formée, entre autres, au CNDC d’Angers sous la direction d’Emmanuelle Huynh. Son travail utilise la création chorégraphique comme un terrain servant à réinventer le corps pour le “fictionnaliser”. Elle s’intéresse à des cultures et des pratiques corporelles très différentes qui révèlent autant de constructions, de représentations sociales et historiques qu’elle questionne avec la danse, la vidéo et la performance. Cette nouvelle création aborde la métamorphose du corps en identités multiples. Au cœur d’une scénographie crépusculaire, trois interprètes se créent des parcours physiques qui fusionneront et se démultiplieront jusqu’à tisser trois portraits en forme de triptyque permettant leur mise en relation. “La Nuit, nos autres, dit Aina Alegre, évoque la force de ce corps qui se célèbre et qui se libère en fabriquant plein d’autres corps, qui devient pluriel, ce corps qui se transfigure.”

Aina Alegre / La Nuit, nos autres – Jeudi 16 mai au studio de la Velette (Rillieux-la-Pape) – Entrée libre

[Article publié dans Lyon Capitale n° 788 – Mai 2019]