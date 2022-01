Culture : Hamlet au théâtre de la Croix-Rousse

Après Le Misanthrope, la compagnie Kobal’t revient à la Croix-Rousse du 20 au 29 janvier avec une version d'Hamlet qui promet d'être retentissante.

Le metteur en scène Thibault Perrenoud voulait poursuivre son exploration des classiques et jouer lui-même Hamlet car, dit-il, Shakespeare permet de “tout interpréter, tout ressentir et tout penser”.

Quatre comédiens se partagent tous les autres rôles. Le public, actif et complice, est convié dès le début du spectacle au mariage de la reine et assiste au grand déballage, à un désespoir en folie, au jeu de massacre. Une nouvelle traduction fait sonner la langue, on rit, on s’offusque, on tremble, on déguste.

Hamlet. Du 20 au 29 janvier au théâtre de la Croix-Rousse