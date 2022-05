Culture : cirque surhumain au Radiant de Caluire

Programmée plusieurs fois aux Nuits de Fourvière, la compagnie australienne Circa vient s’installer au Radiant de Caluire avec Humans, une pièce qui questionne ce qu’est “être humain” et comment se créent nos relations aux autres.

Composée de treize acrobates, cette troupe nous a déjà séduits avec un cirque différent dont on ne sait jamais vraiment si c’est de la danse ou du cirque tant la fusion des deux est intense dans ses propositions scéniques.

Sur une scène épurée, ils enchaînent les prouesses acrobatiques à un rythme effréné, poussant leurs limites physiques à l’extrême avec une gestuelle captivante, presque surhumaine.

Faits d’un savant mélange de grâce, de fluidité et de puissance corporelle, leurs portés et leurs jetés sont vertigineux, soutenus par un subtil travail autour de la lumière et du son menant leurs performances au plus haut niveau !

Humans – Cie Circa – Les 6 et 7 mai au Radiant-Bellevue de Caluire.