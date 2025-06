La fête de la musique va battre son plein dans les rues ce week-end. Lyon Capitale sélectionne des évènements musicaux plus singuliers ou intimistes pour profiter de la fête de la musique autrement.

Fête de la musique des enfants

Passez l’après-midi dans ce cadre familial pour la 5eédition de "Même Pas Cap !". Installé dans l’ancienne halle des marchés de gros, le Marché-Gare est une SMAC (Scène de Musiques Actuelles) dans le nouveau quartier de Confluence. Au programme : concerts pour enfants, blind test intergénérationnel, fanfare dansante…

Samedi 21 juin de 15h30 à 20h30, 4 Place Hubert Mounier, 6902 Lyon.

Inauguration de la salle de concerts du Marché Gare - © Jérôme Chion

Concerts des Carillons de Lyon

"Charles Dairay, Maître Carillonneur officiel de la Ville de Lyon, invite pour cette nouvelle saison de prestigieux carillonneurs étrangers et les élèves du Conservatoire de Lyon". Des concerts gratuits sont organisés jusqu’en septembre dans la cour haute de l'hôtel de ville de Lyon et le jardin de la cure de l'église Saint-Pierre de Vaise. Voici les évènements prévus ce samedi :

Cour haute de l’hôtel de ville à 17h

Jardin de la cure, Église Saint-Pierre-de-Vaise à 13h

Retrouvez toute la programmation sur le site officiel.

Concert des carillons à l'hôtel de ville - © Nadine Michelin

Le Fort en Ba(l)lade

Sortir de la ville pour respirer un peu, c’est l’idée derrière cette balade artistique au Fort de Feyzin, ancien site militaire caché dans la verdure. Cirque, théâtre, danse, ateliers et fanfares s’y croisent dans une ambiance familiale.

Dimanche 22 juin de 10h à 18h, Fort de Feyzin.

Fort en Ba(l)lades 2023 - © Pierre Yves Gauthier

Fête de la musique au Conservatoire de Lyon

Le Conservatoire propose un concert mêlant musique classique, jazz ou musiques actuelles, jouées par ses artistes. Avec son accompagnement par des enseignants et sa programmation de "plus de 300 événements annuels", l’établissement offre une expérience artistique dans un lieu solennel.

Samedi de 10 à 16h, Conservatoire de Lyon, 4 montée Cardinal Decourtay 69005 Lyon.

Bâtiment du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, France - © Antoine Boureau

Yufrip Grove Market

"Bikube" est un lieu créatif et festif du 3ᵉ arrondissement, mêlant espace culturel, terrasse et ambiance underground. Le Yufrip Groove Market propose une friperie XXL mêlant ateliers DIY, DJ sets et expos dans une ambiance festive "entre mode vintage, créativité et musique".

Samedi 21 et dimanche 22 juin 2025, Bikube, 9 rue Saint Théodore, 69003 Lyon.

© Yufrip

Mais aussi...

“Courez pour la Planète”

Pour ceux préférant plutôt courir que danser, la course Run for Planet a pour objectif de "sensibiliser le grand public aux défis écologiques, sociaux et éthiques, en plus de lever des fonds au profit d’associations engagées". Il est possible de soutenir entre 4 organisations au choix : La Ligue de Protection des Oiseaux, Médecins du Monde, L214 Éthique & Animaux ainsi que Sea Shepherd.

Dimanche 22 juin de 8h à 13h, Allée de la Plage, 69120 Vaulx-en-Velin (Parc de Miribel-Jonage).

Inscriptions : entre 12 et 29€ par personne.