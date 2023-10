A l'occasion de la Journée mondiale des animaux, la SPA de Lyon dénonce une "commercialisation de l'animal".

"C'était compliqué pour nous cet été", confie Estelle Bonin, chargée de communication à la SPA de Lyon et du Sud-Est (Brignais et Dompierre-sur-Veyle, dans l'Ain). Comme toutes les SPA, l'association lyonnaise, indépendante de la Société protectrice des animaux (SPA), a fait face à une forte hausse des abandons sur la période estivale. "On a eu plus de 300 abandons dans nos deux refuges mais peu d'adoptions en septembre", indique Estelle Bonin.

Lire aussi : Le SOS des SPA de la région lyonnaise pour la Journée mondiale des animaux

Un encadrement encore insuffisant

Malgré une certaine amélioration et une plus grande implication du gouvernement, la SPA de Lyon dénonce un manque d'encadrement. "Sur Leboncoin par exemple, on peut encore acheter un chien comme n'importe quel objet", dénote l'association, dénonçant une forme de "commercialisation de l'animal". Par conséquent, de nombreuses personnes se retrouvent souvent dépassées, n'étant pas capable d'assumer un animal de compagnie.

"On a eu plus de 300 abandons dans nos deux refuges mais peu d'adoptions en septembre" Estelle Bonin, chargée de communication à la SPA de Lyon et du Sud-Est

De son côté, l'association fonctionne depuis plusieurs années avec des contrats d'adoption. Après une phase d'échange, pour vérifier la compatibilité du mode de vie du candidat avec l'animal, l'adoptant doit s'engager par un contrat écrit à respecter différents points. Notamment, celui-ci confirme son intention de traiter correctement l'animal, de remplir ses besoins et de ne pas l'abandonner. "Certaines justifications sont entendables, mais il y a encore trop d'adoptions de convenance", estime Estelle Bonin.

La France compte aujourd'hui des centaines de SPA et refuges, de taille et fonctions différentes. Il n'existe aujourd'hui aucun organisme national de protection animale. En effet, la Société protectrice des animaux (SPA), qui est particulièrement connue en France, n'est qu'une SPA parmi tant d'autres. Cette appellation est souvent utilisée par les associations pour définir leurs activités, mais elles sont indépendantes les unes des autres.

"Il y a encore trop d'adoptions de convenance"

Estelle Bonin, chargée de communication à la SPA de Lyon et du Sud-Est

Un week-end portes ouvertes chargé

Lyon ouvre ses portes. Samedi 7 et dimanche 8 octobre, à l'occasion de la Fête mondiale des animaux, la SPA. "C'est un événement sur lequel on compte beaucoup, surtout après l'été étant où les gens reviennent avec des projets d'adoption". Cette Fête des animaux, que la SPA de Lyon organise chaque premier week-end d'octobre, est l'occasion de sensibiliser des visiteurs et de trouver des adoptants ayant un projet sérieux. L'association propose donc de nombreuses activités, destinées à faire découvrir au public la diversité animale, de présenter différents métiers et de rappeler le sérieux d'une procédure d'adoption.

Lire aussi : Noël et animaux de compagnie, comment allier les deux ?