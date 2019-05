Concerts : Shellac et Built to Spill à Lyon le même soir

Shellac / Built to Spill © DR (montage LC)

Deux références du rock indé passent à Lyon cette semaine. Malheureusement pour les amateurs, les deux jeudi.

Joli mois de mai néanmoins maudit pour les amateurs de rock indé américain et de son âge d’or (les années 1990 principalement) avec la venue – malheureusement le même soir, c’est extrêmement ballot – de Shellac à l’Épicerie Moderne et de Built to Spill au Ninkasi Kao.

Les premiers, sous la coupe du musicien et producteur Steve Albini, évoluent dans un style brut et dépouillé, quand les seconds, menés par Doug Martsch, sont passés maîtres dans l’art de la pop song à guitares. Les deux faisant figure de référence pour un nombre considérable de formations se réclamant de leur héritage. Fromage ou dessert : pour un soir, ce mercredi, il faudra faire un choix cornélien.

Shellac – Mercredi 29 mai à 20h30 à l’Épicerie Moderne / 1re partie Love in Elevator

Built to Spill – Même jour à 20h au Ninkasi Kao

[Article extrait de Lyon Capitale n° 788 – Mai 2019]