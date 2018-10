Concerts : L, Stuart Staples et Yael Naim, la Trinité du PB

Trois superbes concerts dans un écrin. Ce mini-festival à la chapelle de la Trinité donne envie d’aimer l’automne.

Le festival du Petit Bulletin, qui avait pris les quartiers printaniers de sa 2e édition (plus pop, rock et même world) aux Subsistances, revient à la chapelle de la Trinité. Pour ainsi dire, au calme. Avec un programme qui, comme l’an dernier, habillera pop et chanson d’apprêts classiques. Avec L, d’abord ce vendredi, également connue sous le nom de Raphaële Lannadère, qualifiée en 2011 d’“avenir de la chanson française” (son écriture atypique y est pour beaucoup), dont le troisième album s’accompagnera ici uniquement de violoncelles et percussions.

Avec Stuart A. Staples ensuite samedi, majestueux leader des Tindersticks, ici en solo pour un concert en tout point exclusif puisqu’il vient présenter son dernier disque, le très conceptuel Arrythmia – et sûrement beaucoup de surprises.

Avec Yael Naim enfin dimanche, jamais lassée des changements de pied et de format, qui s’entourera ici d’un ensemble a capella, les Métaboles, probable point d’orgue à une édition qui comme l’an dernier devrait laisser sans voix.

L (Raphaële Lannadère) – Vendredi 26 octobre à 20h30 / Stuart A. Staples – Samedi 27 octobre à 20h30 / Yael Naim & les Métaboles – Dimanche 28 octobre à 19h (COMPLET)

Réservation sur le site des Grands Concerts

[Article extrait du supplément Culture de rentrée de Lyon Capitale]