Concert poétique au théâtre de la Renaissance : le Monde de Marcœur

Dans le cadre des Nuits de Fourvière, l'auteur-compositeur et interprète Albert Marcœur se produit au théâtre de la Renaissance, accompagné par le quatuor Béla.

Assis derrière une table de conférencier, Albert Marcœur saisit un à un les textes disposés en une liasse, les déclamant sur un mode mi-chanté, mi-joué. C’est alors que magie et charisme ne font soudain qu’un. Iconoclastes et envoûtants, les histoires et poèmes imagés de cet auteur-compositeur-interprète hors norme défient les lois de l’écriture… C’est que le personnage a plus d’un tour dans son sac – et 45 années derrière lui consacrées à donner le vertige à son auditoire.

Voir et entendre Albert Marcœur en concert, c’est de l’ordre de l’expérience : un moment insondable qu’on peine à classer dans une catégorie parmi celles existantes. Comme un voyage poétique et sonore d’une redoutable exigence mais à la fois complètement addictif… Et nous voilà transportés dans un monde parallèle, dans le cerveau de Marcœur (un peu comme la peau de John Malkovich dans le film de Spike Jonze).

C’est en compagnie du quatuor Béla, l’un des meilleurs ensembles à cordes français dans le domaine de la création contemporaine, que Marcœur a bâti son nouveau spectacle baptisé Si oui, oui. Sinon, non.

Une belle occasion offerte par les Nuits de Fourvière et le théâtre de la Renaissance de se plonger dans l’univers fabuleux d’un artiste français sans équivalent.

Albert Marcœur et le quatuor Béla – Mercredi 7 juillet à 20 h – Au théâtre de la Renaissance d’Oullins – www.nuitsdefourviere.com