"On m'a pris pour un fou quand j'ai parlé d' "Olympia à la lyonnaise"

Victor Bosch est le directeur du Radiant, à Caluire. Il revient pour Lyon Capitale et "6 minutes chrono" sur les 10 ans de la salle devenue incontournable.

Depuis 2012, le Radiant, à Caluire, joliment autoproclamée "Officine universelle de bonheur permanent", est incontournable sur la scène culturelle lyonnaise et régionale.

"Chassé" par la mairie de Caluire, l'ancien pilote du Transbordeur, producteur à de comédies musicales à succès (Notre-dame de Paris, Le Petit Prince), Victor Bosch a déployé son impressionnant carnet d'adresses pour permettre une programmation très vaste et éclectique.

"La ligne éditoriale du Radiant : le mélange des générations" Victor Bosch, directeur du Radiant

"Ma ligne éditoriale ? J'ai au maire qu'il fallait que le Radiant rayonne beaucoup plus large, que ce ne soit pas un petit microcosme, qu'il fallait mélanger les générations."

"Quand j'ai parlé d' "Olympia à la lyonnaise", c'était de se dire que toute la partie musicale, c'était de se dire qu'on ne laisse pas toute la partie musicale, à laquelle on donne une marque forte, et à coté, il fallait que ce soit une transversale entre un lieu comme le théâtre du Rond-Point à Paris et l'Olympia".

Bilan de 10 ans au Radiant