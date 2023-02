Bande dessinée : les Vendanges Graphiques fêtent leur 10 ans

La cuvée 2023 du festival qui se déroule à Condrieu, près de Vienne (38) est annoncée comme un grand cru !

Mêler vin et bande dessinée… c’était une évidence pour Étienne Davodeau, dessinateur et scénariste et Yves Gangloff, vigneron à Condrieu, tant les similitudes dans le processus de création leur paraissaient évidentes.

© Florian Petit

Leur rencontre a donné lieu en 2013 au festival Vendanges Graphiques, qui fêtera cette année ses dix ans. L’édition 2023 se déroulera les 25 et 26 février avec une jolie panoplie d’invités tels Zelba, Jaime Martín, Antonio Lapone, Kent, Aude Mermilliod, Ben Jurdic, la team Jouvray, ou encore des auteurs de Les Rues de Lyon.

Deux expositions accompagneront le festival : l’une sur Jérôme Jouvray et le western, autour de Lincoln et Six-coups (avec des jeux pour enfants…), l’autre sur les dix ans de Vendanges Graphiques en affiches.

Spécificité du festival ? Tous les ans, l’auteur de l’affiche réalise une étiquette originale d’un cru des vins de Vienne. Expos, tables rondes, dédicaces et dégustation de vins… Condrieu marie les arts en beauté !

© Florian Petit

Les Vendanges Graphiques – Les 25 et 26 février à Condrieu (10mn de Vienne). Entrée : 3€, pass 2 jours 4€50 - Gratuit pour les moins de 10 ans. Table ronde : “Terre sauvage, terre inconnue : où comment la Nature devient personnage de BD” - Samedi de 15h30 à 16h30