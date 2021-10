Avec "Harvey", Laurent Pelly et Jacques Gamblin mettent le TNP sens dessus dessous

À partir du 1er octobre au TNP, Laurent Pelly propose une adaptation de Harvey, une pièce écrite par Mary Chase en 1944 qui, malgré son incroyable succès à Broadway durant de nombreuses années, reste une œuvre peu connue en France.

On connaît son goût immodéré pour des univers fantasques, loufoques, et colorés, comme dans Le Roi Carotte d’Offenbach, qu’il avait proposé à l’Opéra de Lyon il y a quelques années. C’est donc presque naturellement que le génial metteur en scène, scénographe et costumier Laurent Pelly s’empare de la pièce de Mary Chase, Harvey.

1 775 représentations, le Prix Pulitzer en 1945, six acteurs qui se succèdent pendant cinq ans, jusqu’à James Stewart en 1950 au cinéma et en 1972 à la télévision… Tous les Anglo-Saxons connaissent l’histoire d’Elwood - interprété ici par Jacques Gamblin - qui vit avec un ami imaginaire, un lapin de presque deux mètres répondant au nom de Harvey.

Cette situation désopilante ruine la vie sociale de la soeur d’Elwood, qui décide de l’emmener dans un hôpital psychiatrique. Mais, en raison d’une succession de quiproquos, c’est elle qui se retrouve provisoirement enfermée.

La pièce alterne entre dérision et cruauté et finit par brouiller toutes les cartes. Qui est fou ?

On pense évidemment à l’univers de Lewis Carroll et aux lapins d’Alice au pays des merveilles. La pièce alterne entre dérision et cruauté - notamment celle de l’univers glaçant des hôpitaux psychiatriques - et finit par brouiller toutes les cartes. Qui est fou ? Comment savoir que l’on n'est pas fou ?.

Sous couvert d’un vernis coloré, comique et poétique, cette pièce fait écho à nos propres incertitudes psychiques et interroge notre rapport à la norme.

Harvey, du 1er au 10 octobre au TNP– Rencontre après spectacle, jeudi 7 octobre – www.tnp-villeurbanne.com