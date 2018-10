Agenda : que faire à Lyon les 5, 6 et 7 octobre ?

Théâtre, cinéma, philosophie, Univers, Lyon Capitale a sélectionné pour vous l’essentiel des activités à faire seul ou en famille ce week-end.

Stabat Mater au Théâtre de La Renaissance

Une légende s’est construite autour de ce Stabat Mater, immense succès posthume qui fit de Pergolèse un héros romantique par excellence. Véritable invitation au voyage, ce Stabat Mater, de chair et de sang, de rires et de larmes, entre musique baroque, cirque et danse, est profondément humain.

Vendredi 5 octobre à 20h. Samedi 6 octobre à 19h. Le Théâtre de La Renaissance, 7 rue Orsel, 69600 Oullins.

Les Nouveaux Sauvages : exposition Le Bleu du Cielaux Halles du Faubourg

Cette exposition s’oppose au schéma vertical classique et prône une collégialité dans la sélection des artistes et des oeuvres présentées. Dans cette optique, la Taverne Gutenberg a souhaité mettre en place un co-commissariat d’exposition entre plusieurs structures aux identités variées, en laissant la même voix et la même importance à chacune des formes artistiques présentées. Vernissage le 05 octobre 2018, exposition du 06 octobre au 11 novembre 2018.

Les halles du Faubourg, 10 impasse des chalets, 69007 Lyon, arrêts : Metro B : Jean Macé / Tram 2 : route de Vienne.

Pour l'amour du Disque au Marché Gare

Le principe de Pour l'Amour du Disque est simple :

1/ amenez votre vinyle préféré ou sélectionnez le dans les bacs de Dangerhouse.

2/ faites-vous tirer le portrait avec ce disque.

3/ expliquez pourquoi ce disque compte beaucoup pour vous.

À l'occasion de l'Échappée Sauvage, le Marché Gare s'associe à Dangerhouse pour proposer une nouvelle session Pour l'Amour du Disque, ce studio photo de rue tirant le portrait des passants posant avec le vinyle de leur choix. Une ode aux microsillons, aux disques noirs, transparents ou de couleur, aux pictures discs, aux 33 et aux 45 tours, au son qui craque, aux disques d'une vie, aux disques pourris !

Gratuit, 15h-19h samedi, Dangerhouse, 3 rue Thimonnier Lyon 1, métro A - Hotel de Ville

Exposition “1918 : Gagner la Paix”

Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale, la Bibliothèque municipale de Lyon propose d’éclairer plus particulièrement la fin du conflit et la construction de la paix, en plongeant une nouvelle fois dans les collections du Fonds de la Guerre 14-18.

Du 2 octobre au 5 janvier 2019 – Espace Patrimoine, 4e étage, bibliothèque Part-Dieu – Entrée libre

Les vélos prennent le pouvoir à Lyon

La 8e édition de la “Convergence vélo” va se dérouler ce dimanche 7 octobre. L’événement, organisé par l’association Pignon sur Rue, a pour objectif de promouvoir le vélo comme un mode de déplacement à part entière. Les 9 arrondissements de Lyon et 14 communes du territoire métropolitain s’associent à l'événement : Bron, Caluire-et-Cuire, Chassieu, Écully, Francheville, Meyzieu, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne.

À partir de 14h, les habitants de la Métropole sont invités à se rendre à l’un des 25 points de départ répartis sur le territoire. Tous les cyclistes prendront ensuite la direction de la place du Maréchal Lyautey (Lyon 6e) où se retrouvera l’ensemble des participants. Puis à partir de 15h30, tous les cyclistes partiront ensemble pour une balade entre la place du Maréchal Lyautey et le parc Blandan. Un goûter géant et des animations seront organisés à l'arrivée.

Gratuit. Plus d'informations sur les horaires et lieu de départ sur www.convergencevelo.com.

Les Entretiens de Caluire-et-Cuire/Jean Moulin au Radiant

La 3e édition des Entretiens de Caluire-et-Cuire/Jean Moulin a ouvert ses portes ce vendredi 5 octobre au Radiant. Un événement qui va se poursuivre ce samedi qui est orchestré par trois grandes figures philosophiques contemporaines : Abdennour Bidar, André Comte-Sponville et Raphaël Enthoven. Cette édition 2018 est consacrée à la Fraternité.

Les 5 et 6 octobre. Gratuit. 1 Rue Jean Moulin, 69300 Caluire-et-Cuire

L'ACID Cannes s'installe au Comoedia

Du 5 au 7 octobre, la programmation ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion) présentée au Festival de Cannes depuis 1993 va s'installer au Comoedia. Effectuée par une quinzaine de cinéastes membres de l’association, elle se compose de longs métrages français et étrangers, fictions et documentaires, choisis parmi plusieurs centaines de films en provenance du monde entier.

Vendredi 5 octobre

20h : Dans la terrible jungle (En présence de l'équipe du film)

Samedi 6 octobre

11h15 : Thunder road, 16h : L’amour debout, 18h : Un violent désir de bonheur, 20h30 : Cassandro the exotico !

Dimanche 7 octobre

11h15 : Seule à mon mariage, 14h : Il se passe quelque chose, 16h : Bad Bad winter, 18h : Nous les coyotes (En présence de l'équipe du film)

Entrée gratuite au planétarium de Vaulx-en-Velin

Ce samedi 6 octobre 2018, 1er samedi du mois, l’entrée au Planétarium est gratuite pour tous ! Les places sont disponibles le matin même dès 10h30 à l’accueil du Planétarium. L'occasion de découvrir le nouveau simulateur astronomique HD. Un voyage virtuel à couper le souffle, avec l’une des technologies les plus avancées à l’échelle internationale.

Places limitées à 450 sur l’ensemble de la journée. Pas de réservation. Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin.